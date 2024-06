Video Bezatbildīgs dzērājšoferis ar nomas auto izraisa avāriju un iekuļas 70 000 eiro lielos parādos

Piemēram, "CityBee" klienti nevarēs rezervēt automašīnas un sākt jaunus braucienus 22.jūnija un 23.jūnija naktīs no pusnakts līdz plkst.6, bet Jāņu naktī nomas transportlīdzekļi nebūs pieejami no 23.jūnija plkst.23 līdz 24.jūnija plkst.8.

Savukārt no 24.jūnija plkst.8 automašīnas būs pieejamas kā ierasts.

Arī "Bolt drive" koplietošanas auto noteiktās vietās nebūs pieejam, divas naktis pēc kārtas: "Līgo un Jāņu naktī no plkst. 23 līdz 7 (no sestdienas uz svētdienu un no svētdienas uz pirmdienu) tiks daļēji ierobežota piekļuve "Bolt Drive" automašīnām. Tās automašīnas, kas atradīsies publisko svētku pasākumu apkārtnē, konkrētajā laika posmā nebūs pieejamas nomai."