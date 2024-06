Bērnu slimnīcā, kur otrdien pārdozējušie jaunieši nogādāti, skaidro, ka jaunieši sapīpējušies apstrādātu marihuānu. Policijā saka – kopš daudzās Eiropas valstīs, piemēram Čehijā, legalizēta marihuāna, to var nopirkt uz katra stūra, bet tā nav stipras iedarbības, tādēļ dīleri to apstrādā ar sintētiskām vielām vai piejauc “spaisu”, lai tā būtu stiprāka un pa pastu nosūta uz Latviju, kur uzpircēji to pa “Telegram” čatiem nodod tālāk. Bieži vien paši jaunieši ir dīleri.