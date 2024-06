Vīrietim par draudiem nogalināt dzīvesbiedri piespriež reālu cietumsodu

Cietusī sieviete, būdama iebiedēta par izteiktajiem draudiem viņu nodurt, informēja par to Valsts policiju. Gaidot policijas darbinieku ierašanos, apsūdzētais turpināja draudēt cietušajai, ka atriebsies viņai par to un ka viņa to nožēlos.