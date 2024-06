""Rail Baltica" tika plānots kā projekts, kas dotu papildu impulsu Baltijas valstu ekonomiku attīstībai un vienlaicīgi paaugstinātu to drošību. Pašreiz viss virzās uz to, ka ekonomikas veicināšanas vietā būs ekonomiskā krīze ar visiem ar to saistītajiem drošības riskiem," uzskata Ušakovs.