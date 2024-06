Šo četru horoskopa zīmju flirtam nav nekāda sakara ar nopietnu attiecību veidošanu

Strēlnieki ir kaislīgi un interesanti, un pavisam noteikti viena no no pievilcīgākajām Zodiaka zīmēm. Tomēr kāre pēc piedzīvojumiem bieži viņus attur no ilgtermiņa emocionālām saistībām. Strēlniekam flirts ir tikai kārtējais piedzīvojums, nevis solis pretī dziļāku attiecību veidošanai.