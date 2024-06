FSB organizēs lūgumu Kremlim pēc palīdzības no krievvalodīgajiem iedzīvotājiem kādā no valstīm, ko it kā apspiež neonacistiskais režīms; atbildē Krievijas karaspēks šķērsos robežu, ieņemot vairākas pilsētas, piemēram, Narvu Igaunijā. Tas ļaus Putinam pārbaudīt, vai alianses valstis patiešām ir gatavas riskēt izprovocēt Trešo pasaules karu dažu kvadrātkilometru platībā pie Krievijas robežas.