Viena no atšķirīgo viedokļu paudēju nometnēm, kas konfliktu saredz kā vienu no izpausmēm Putina konfrontācijai ar Rietumiem, uzskata, ka Putins, iespējams, ir gatavs uzbrukt NATO valstīm, cenšoties izmantot alianses vājumu, sašķeltību un nogurumu no kara.