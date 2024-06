Čehijas uzņēmums gada beigās varētu atklāt tiešo dzelzceļa satiksmi no Prāgas uz Kauņu

Čehijas uzņēmums “Gepard Express” paziņojis par plāniem no 2025. gada decembra izmēģināt jaunus dzelzceļa maršrutus, no kuriem viens savienos galvaspilsētu Prāgu un Kauņu. Par to, atsaucoties uz vietējiem plašsaziņas līdzekļiem un Lietuvas vēstniecību Prāgā, ziņo 15min.lt.