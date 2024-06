Šovasar Jelgavā 69 ielu posmos ierīkos LED gaismekļus

Veco nātrija gāzizlādes spuldžu nomaiņa sākta Aspazijas ielā un tiks turpināta Driksas ielas posmā no Akadēmijas ielas līdz Katoļu ielai, Egas ielas posmā no Mazā ceļa līdz Sakņudārza ielai, Katoļu ielas posmā no Lielās ielas līdz Driksas ielai, Krišjāņa Barona ielas posmā no Mātera līdz Vecpilsētas ielai, Laimas ielā, Lauku ielā, Rūpniecības ielas posmā no Vīgriežu līdz Filozofu ielai, Svētes ielas posmā no Mātera līdz Sakņudārza ielai, Kārļa ielā un citur.