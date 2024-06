Policijā reidā pieķer bezatbildīgus vecākus, kas ar skrejriteņiem vizinās kopā ar bērniem

Vakar policija organizēja speciālas elektroskrejriteņu pārbaudes, kuru laikā likumsargi atgādināja gan par to, ka no šī gada 1.aprīļa ceļu satiksmē ir atļauts piedalīties tikai ar tādiem elektroskrejriteņiem, kas ir reģistrēti un kam ir pielīmēta valsts reģistrācijas uzlīme, gan arī to, ka braukšana ar elektroskrejriteni ir atļauta tikai no 14 gadiem un ar attiecīgās kategorijas tiesībām, skaidrā prātā un bez pasažieriem.