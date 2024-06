12 lietas, kas jāzina par mīlēšanos pēc 40

Jūs nevarat pieņemt, ka atteikšanās no seksa ir kā atteikšanās no jums. Noraidītā persona partnera reakciju nedrīkst uztvert kā apvainojumu. Padomājiet par to kā parastu situāciju, piemēram, ja jūs uzaicinājāt viņu uz vakariņām un viņš nav izsalcis. Atteikumu nevar uztvert personīgi, tas, visticamāk, nozīmē vienkārši "darīsim to citā laikā".