Vīrieti tiesās par sirmgalves slepkavību, aizdedzinot viņas māju

Fakts, ka mājā dzīvoja sirmgalve, apsūdzētajam bija labi zināms. Pārliecinoties, ka liesmas no mājas durvīm sāk strauji izplatīties un apzinoties, ka aizdedzinātajā mājā var atrasties sirmgalve, apsūdzētais no notikuma vietas devās prom. Rezultātā izcēlās ugunsgrēks, kurā no saindēšanās ar dūmiem sirmgalve, kura tajā brīdī atradās mājā, mira.