Jelgavas novada deputāti prasa sasaukt ārkārtas domes sēdi priekšsēdētāja ievēlēšanai

Lasmanis par atkāpšanos no amata paziņoja 3.aprīlī, aptuveni stundu pirms Jelgavas novada domes sēdes, kurā bija paredzēts skatīt septiņu deputātu pieprasījumu atbrīvot viņu no amata saistībā ar divdomīgu video, kurā bija redzams, kā Lasmanis, attālināti vadot domes Budžeta komisijas sēdi no automašīnas, pievēršas kādas sievietes kājām.