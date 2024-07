Vēlētāji visā Francijā un aizjūras teritorijās otrajā kārtā varēja balsot par 501 no 577 vietām Nacionālajā sapulcē, kas ir svarīgākā no divām Francijas parlamenta palātām. Pārējie 76 mandāti tika iegūti jau pirmajā balsošanas kārtā, no tiem trešdaļu ieguva RN.