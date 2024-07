Visaugstāk novērtētais kandidāts Rīgas Ārtelpas departamenta vadītāja amatam atsauc savu dalību

Aģentūra LETA jau rakstīja, ka iepriekš konkurss uz Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora amatu noslēdzās bez rezultāta. Konkursā viens no pretendentiem bija departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivods, kurš uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku tika atstādināts no amata. Pamatojoties uz publiski izskanējušo informāciju, Vaivods no dalības konkursā tika izslēgts "reputācijas problēmu dēļ".