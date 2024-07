Citas valsts pilsoņi adoptē bioloģiskajiem vecākiem atņemtu bērnu, taču PMLP liedz bērnam Latvijas pilsonību. Augstākā tiesa lemj citādi

AT aģentūru LETA informē, ka bērna bioloģiskajiem vecākiem tika atņemtas bērna aizgādības tiesības . Pēc ilgstošas uzturēšanās bērnunamā un audžuģimenē bērnu adoptēja citas valsts pilsoņi. Adoptētājs vērsās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un lūdza, lai dēlu uzņem Latvijas pilsonībā. Iestāde bērna uzņemšanu Latvijas pilsonībā atteica.

Savu lēmumu iestāde pamatoja ar to, ka bērns ir zaudējis radniecības attiecības ar bioloģiskajiem vecākiem, kas bija Latvijas nepilsoņi. Tālāk strīds tika risināts tiesā. Tiesas process noslēdzās ar AT lēmumu, kura rezultātā stājās spēkā bērnam labvēlīgs Administratīvās apgabaltiesas spriedums. Ar to pārvaldei tika uzdots bērnu atzīt par Latvijas pilsoni.