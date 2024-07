Orbāns vēstulē informējis ES par sarunām ar Zelenski un Putinu

Vēstule datēta ar 5.jūliju un nosūtīta no Azerbaidžānas, uz kurieni Orbāns devās pēc tikšanās Maskavā ar Putinu. Dokuments nav paredzēts plašai sabiedrībai. "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" to ieguva no kādas Eiropas amatpersonas, kura vēlējās palikt anonīma, jo nav pilnvarota komentēt šo tematu plašsaziņas līdzekļos. Divas citas ES amatpersonas apstiprināja vēstules autentiskumu.