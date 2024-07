"Gatavs aizdedzināt. Nogalināt ne." Kā Krievijas specdienesti vervē sabotierus specoperācijām NATO valstīs un Ukrainā

Pirms diviem gadiem maijā Rembates pagasta Paegļu mājas saimniece, strādājot dārzā, pamanīja melnu mašīnu nogriežamies uz piemājas ceļa. No auto izkāpa jauns vīrietis. Kamēr saimniece devās uz vārtiņiem, vīrietis ar auto jau bija prom, bet zemē bija nokritis salocīts papīrs. Sieviete to pacēla, taču tūlīt pat aizmirsa, jo ieraudzīja pastnieka atnestās avīzes. Nākamajā dienā, izlasot lapiņu, viņa nekavējoties to nodeva znotam, kas strādā bruņotajos spēkos. Viņš informēja priekšnieku, un tas — Militārās izlūkošanas un drošības dienestu. Jau nākamajā dienā pie saimnieces ieradās izmeklētājs.