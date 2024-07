Piektdien Siguldā no Gaujas izcelts viens bojāgājušais

Aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpēm izcelti divi miruši cilvēki – Aizkraukles novada Neretas pagastā no ūdenstilpes tika izcelts bojāgājis cilvēks, savukārt ceturtdienas rītā glābēji devās uz Salas ielu Ogrē, kur no ūdenstilpes izcēla bojāgājušu cilvēku un nodeva Valsts policijai.