No otrdienas Latvijā aizliegts iebraukt personām ar Baltkrievijā reģistrētām automašīnām

Lai mazinātu sankciju apiešanas riskus, Eiropas Savienība (ES), apstiprinot 8. sankciju pakotni pret Baltkrieviju, lielā mērā ir salāgojusi Baltkrievijai noteiktās sankcijas ar Krievijai noteiktajām sankcijām. Tagad no Baltkrievijas ir aizliegts ievest tādas preces, kas ļauj Baltkrievijai dažādot ieņēmumu avotus, tādējādi ļaujot tai iesaistīties Krievijas agresijā pret Ukrainu, ja šo preču izcelsme ir Baltkrievijā vai ja tās tiek eksportētas no Baltkrievijas (Padomes 2024. gada 29. jūnija Regulas (ES) 2024/1865, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu, XXVII pielikumā uzskaitītās preces). Pielikumā ir iekļautas arī vieglās automašīnas .

Lai nodrošinātu ES noteikto sankciju izpildi no 2024. gada 16. jūlija personām liegts iebraukt Latvijas Republikas teritorijā ar Baltkrievijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem.

Citām personām, kuras pārvietojas ar Baltkrievijā reģistrētu transportlīdzekli, nebūs iespēja iebraukt ar to ES, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu. Personai ar Baltkrievijā reģistrētu transportlīdzekli no robežšķērsošanas vietas būs jāatgriežas atpakaļ valstī, no kuras tā plānoja iebraukt Latvijā.