Noskaties Eksperimentā noskaidro, ka brauciens no lidostas līdz centram var izmaksāt gandrīz 50 eiro

Nākot ārā no lidostas ar paslēptu mikrofonu, uzreiz tika saņemts piedāvājums par braucienu uz "Origo", uz Centrālo staciju par 45 eiro. To diemžēl ierakstīt neizdevās. Bet izskanēja arī citi piedāvājumi un argumenti lielajām cenām no pārējiem taksometru vadītājiem, kuriem licences ir.