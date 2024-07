Traģēdija Itālijā: Tēvs aizmirst bērnu automašīnā; meitenīte mirst

Itālijā saulē sakarsušā automašīnā gājis bojā gadu vecs mazulis. Tēvs bija aizmirsis no rīta aizvest meitenīti uz bērnudārzu, ziņo ziņu aģentūra “Ansa”. Tā vietā vīrietis devās uz savu darbavietu un novietoja automašīnu autostāvvietā industriālā rajonā Markonas pašvaldībā netālu no Venēcijas. Temperatūra šajā apgabalā Itālijas ziemeļos sasniedza līdz plus 34 grādiem ēnā. Automašīna pat nebija novietota ēnā.