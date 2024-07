No šī gada 1. jūlija daļai Latvijā mītošo kaķu un mājas sesku jābūt obligāti iezīmētiem ar mikroshēmu, lai tiem ir mājas (istabas) dzīvnieka pase, kā arī jābūt reģistrētiem datubāzē. Kā ar to sokas? Vai pēc šīs obligātās prasības klīnikās jūtams mājdzīvnieku pieplūdums? To skaidroja portāls TVNET.