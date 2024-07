Zaļie jumti: Ilgtspējīgas pilsētas ainavas risinājums

Viens no galvenajiem ekoloģiskajiem ieguvumiem, ko sniedz zaļie jumti, ir to spēja uzlabot gaisa kvalitāti. Augi uz jumtiem absorbē oglekļa dioksīdu un izdala skābekli, turklāt tie spēj piesaistīt putekļus un citus gaisa piesārņotājus, padarot gaisu tīrāku un veselīgāku. Turklāt zaļie jumti var atrisināt lietusūdens noplūdes, to uzsūcot un uzglabājot, kas mazina kanalizācijas sistēmu slodzi.