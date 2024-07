Centrālāzijas valstu bankas masveidā atsakās pieņemt maksājumus no Krievijas

Problēmas ar maksājumiem no Krievijas ir skārušas arī tās kaimiņvalstis – Kazahstānas, Uzbekistānas, Kirgizstānas un Tadžikistānas bankas arvien biežāk ir sākušas atteikties pieņemt naudas līdzekļus no Krievijas uzņēmumiem. Tas izriet no transporta uzņēmumu PEC, Digital VED, GTL un Logita Trade pārskatiem, ar kuriem iepazinusies aģentūra RBK.