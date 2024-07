Kaleja Silks zīda spilvendrānas – grezns komforts, rūpes par matiem un ādu

Zīds ir pazīstams ar savu maigo un gludo tekstūru, kas minimizē berzi un maigi slīd pār matiem un ādu. Tas palīdz novērst matu lūšanu, savēlumu veidošanos un stimulē to mirdzumu. Āda tiek pasargāta no kairinājuma, mikro grumbiņu veidošanās un sausas ādas sajūtas, jo zīds neuzsūc ādas dabīgo mitrumu un kosmētiskos ādas kopšanas līdzekļus, ko lieto uz ādas pirms miega, veicinot to maksimālu iedarbību. Šis, gribētos teikt, ir īsts skaistumkopšanas brīnumrīks!