Saistībā ar vētras postījumiem sasaukta Krīzes vadības padome

Nepilnas diennakts laikā nokrišņu daudzums galvaspilsētas centrā sasniedzis 115 milimetrus jeb 145% no jūlija normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Ugunsdzēsēji nepārtraukti turpina doties no viena izsaukuma uz otru, atbrīvojot ceļu braucamās daļas, ietves, ēkas un automašīnas no nogāztiem kokiem. Ļoti bieži ceļā uz notikuma vietu ugunsdzēsēji glābēji ir spiesti apstāties, lai brauktuvi atbrīvotu no koka, par kuru iepriekš vēl nav ziņots.