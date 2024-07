Aiz priekškara: "Sātaniskās" olimpiskās spēles, žurkas un prezervatīvi

Vairāki pasaules mediji, tostarp jau minētais "The New York Times", atsaucoties uz vairākiem mākslas vēsturniekiem, vēsta, ka atainotā glezna patiesībā bija nevis Da Vinči "Svētais vakarēdiens", bet gan nīderlandiešu mākslinieka Jana van Biljerta glezna "Dievu svētki", kas ataino scēnu no grieķu dievu dzīrēm Olimpā ar Dionīsu centrā.