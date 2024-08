Apdrošinātājs: Dabas stihiju radītie zaudējumi trīs gadu laikā pieauguši astoņas reizes

No 29.jūlija, kad notika vētra, līdz 31.jūlijam "Swedbank" apdrošināšanas kompānijas jau saņēma 1184 pieteikumus, un to skaits turpina pieaugt, lai gan aktivitāte jau manāmi mazinājusies. No saņemtajiem 63 ir par auto, bet lielākā daļa - 1121 - par mājokļa bojājumiem. Tā ir būtiska daļa no Latviju skārušajiem postījumiem, jo saskaņā ar Latvijas Bankas 2024.gada pirmā ceturkšņa ceturkšņa datiem "Swedbank P&C Insurance" fizisko personu īpašuma apdrošināšanā ieņem otro vietu tirgū.