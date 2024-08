"Lautus" vēlas Ķekavā paplašināt bīstamo atkritumu attīrīšanu un pārstrādi

Īpašumā "Gurnicas", kur jau tiek veikta atkritumu apstrāde, turpmāk plānots veikt arī šķidro un cieto atkritumu attīrīšanu un no atkritumiem iegūta kurināmā ražošanu. Savukārt īpašumā "Vectēraudi" tiks veikta grunts mehāniski bioloģiskā attīrīšana.

Sabiedriskās apspriešana par uzņēmuma plāniem plānota no 13.augusta līdz 13.septembrim. Savukārt 22.augustā Ķekavas kultūras namā notiks sabiedriskā apspriešanas sanāksme.

Attīrītos notekūdeņus caur AS "Putnu fabrika Ķekava " plānots novadīt uz Rīgas pilsētas centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem.

2023.gadā kompānijas ieņēmumi no bīstamo atkritumu apsaimniekošanas veidoja 1,95 miljonus eiro, kas ir par 1,5% mazāk nekā 2022.gadā, ieņēmumi no otrreizējo izejvielu pārdošanas bija 171 500 eiro apmērā, kas ir kritums par 39,4%, bet ieņēmumi no citu nebīstamo atkritumu apsaimniekošanas palielinājās 2,1 reizi, sasniedzot 8,985 miljonus eiro.