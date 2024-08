Opozicionārs Iļja Jašins izteicās, ka notikusi nelikumīga deportācija no Krievijas pret viņa gribu. Viņš uzreiz vēlējies sēsties lidmašīnā un lidot mājās. Tas it kā pat loģiski, jo skaidrs, ka, atrodoties Vācijā, viņš var cīnīties pret putinu precīzi nekā, tad jau tiešām lielāka jēga no palikšanas apcietinājumā. Bet mēs visi lieliski zinām, ar ko tas var beigties krievijā.