Realitātē šī “ļoti attīstītā MI tehnoloģija” nav nekas vairāk kā vienkāršs sensors, kas putekļsūcējam ļauj izvairīties no šķēršļiem, piemēram, mēbelēm. Nekas īpašs vai revolucionārs. Faktiski to var saukt par MI nosaukuma ļaunprātīgu izmantošanu, jo ar to produktu apraksti izskatās daudz labāk, lai gan to funkcionalitāte ir tāda pati kā gandrīz jebkurai citai līdzīgai precei.