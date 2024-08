Noskaties Dzērājšoferis nemācas no kļūdām un dažu stundu laikā divas reizes nonāk policijas nagos

Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Kāds šoferis divas reizes nakts laikā sastapās ar likumsargiem. Vienā no tām viņš par mata tiesu paglābās no soda par braukšanu dzērumā, tomēr no kļūdām nemācījās, vēsta raidījums "Degpunktā".