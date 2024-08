Latvija aktīvi cīnās pret "pelēko ekonomiku". Šīs cīņas stūrakmens ir caurspīdīgums un maciņu kontrole. Tādēļ pašlaik tiek risināts jautājums par to, kā likt mazajiem tirgotājiem ar gada apgrozījumu no 50 000 eiro gadā ieviest bezskaidras naudas maksājumus. Paralēli tam finanšu struktūru pārstāvji ziņo par to, ka Latvijai jākļūst par "bezskaidru norēķinu valsti". TVNET+ interesējās, kad skaidrā nauda Latvijā kļūs par vēstures relikviju.