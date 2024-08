Tāpat veiktas izmeklēšanas un operatīvās darbības ar aizdomās turētajiem saistītās adresēs. Kopumā veiktas kratīšanas piecās dzīvesvietās un desmit transportlīdzekļos. Kratīšanu laikā izņemti 53 000 eiro skaidrā naudā, kā arī pieci šaujamieročiem līdzīgi priekšmeti, no kuriem divi, visticamāk, ir īstie šaujamieroči ar kaujas munīciju un viens no tiem - ar klusinātāju. Pārējie šaujamieročiem līdzīgie priekšmeti var būt gan pneimatiskie, gan "airsoft" ieroči, kuri, iespējams, pārveidoti šaušanai ar kaujas munīciju, bet to noteiks eksperts.