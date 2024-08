Sprādzieni zemūdens cauruļvados “Nord Stream – 1” un “Nord Stream – 2” notika Zviedrijas un Dānijas ekonomiskajās zonās 2022. gada 26. septembra naktī. Uzzinājis par to, Zelenskis izsauca Zulažniju uz savu kabinetu un sarāja viņu. Saskaņā ar WSJ avotu teikto, virspavēlnieks prezidentam paziņojis, ka sabotāžas grupa pēc nosūtīšanas uz Vāciju vairs nebija saistīta ar ārpasauli un to vairs nevarēja atsaukt, jo jebkurš kontakts ar to apdraudētu operāciju.