Svētku laikā ostas ūdeņos gan starptautiskas sporta makšķerēšanas sacensības, gan jahtu regates

Rīgas svētku laikā dažādi pasākumi notiks arī pilsētas ūdeņos. No 16. līdz 17. augustam Rīgā norisināsies Baltijas lielākās un prestižākās sporta makšķerēšanas sacensības spiningošanā no laivas – “Garmin Predator Cup 2024”, kas šogad pulcēs vairāk nekā 110 sportistus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Ukrainas.