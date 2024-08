Krievija pārsviedusi no frontes uz Kursku vairākus tūkstošus karavīru, ziņo CNN

Divi Rietumu izlūkdienestiem tuvu stāvoši avoti CNN izteikušies, ka Krievija vēl negrasās pārvietot lielākās un vislabāk apmācītās vienības uz Kurskas apgabalu. "Mēs vēl neesam novērojuši būtisku karaspēka pārvietošanu, un mēs nevaram pateikt, kāpēc. Vai tāpēc, ka viņi tikai sāk pārvietot karaspēku, vai tāpēc, ka viņiem vienkārši nav ko pārvietot," norādījis viens no avotiem.

Krievija, šķiet, stiprina Kurskas apgabala aizsardzību galvenokārt ar neapmācītiem jauniesauktajiem, CNN atzinis viens no avotiem. Kāda augsta ranga ASV amatpersona piebildusi, ka Krievija uz Kurskas apgabalu nosūtījusi arī karavīrus no Ļeņingradas kara apgabala, tostarp no Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāva.