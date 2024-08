No vienas joslas otrā! Aculiecinieks palīdz policijai notvert dzērājšoferi

Pelēkā "Nissan" spēkrata šofere sev pievērsa uzmanību, netālu no Kokneses nobraucot no ceļa un sabojājot automašīnas buferi. Tā kā vadītāja ceļu turpināja tā, it kā nekas nebūtu noticis, aculiecinieks braucamrīkam sekoja, pieļaujot, ka kaut kas ar stūrētāju nav kārtībā, sazinājās ar likumsargiem.