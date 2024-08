Pēc Putina vizītes Ķīnā strauji sarucis Ķīnas pieprasījums pēc Krievijas naftas

Kā vēsta “Reuters”, Krievijas naftu Ķīnas naftas pārstrādes rūpnīcas aizstāj ar Tuvo Austrumu naftu. Piegādes no Saūda Arābijas jūlijā pieaugušas par 13%, līdz 1,51 miljonam barelu dienā. Par 61% pieaudzis imports no Malaizijas, kas ir galvenais naftas tranzīta mezgls no sankcionētajām valstīm – Irānas un Venecuēlas.