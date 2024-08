Foto "Latvijas Pasts" velta īpašu aploksni Baltijas ceļa 35. gadadienai

Baltijas ceļa 35. gadadienai veltītā aploksne būs pieejama 500 eksemplāros. Aploksnes un zīmoga dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva. Aploksnes noformējumam izmantota H. Leppiksona fotogrāfija no Igaunijas Nacionālā arhīva, H. Burmeistara fotogrāfija no Latvijas Nacionālā arhīva un J. Juknevičus fotogrāfija no Lietuvas Centrālā valsts arhīva. Papildus aploksnes noformējumā izmantota personalizētā pastmarka, kuras dizainā ir V. Mihailovska fotogrāfija no privātā arhīva.