Neraugoties uz traģiskajām avārijām, šoferi uz Liepājas šosejas turpina braukt pārgalvīgi

LVC arī piebilst, ka zāle ataug apmēram četru nedēļu laikā, līdz ar to, lai nodrošinātu labu pārskatāmību, tā būtu jāpļauj vairākas reizes gadā un lielākā platumā. Lai to nodrošinātu, un piecu gadu laikā pilnībā izkoptu visu valsts ceļu nodalījuma joslu no krūmiem un cita apauguma, būtu nepieciešami papildu 30 miljoni eiro uz pieciem gadiem, savukārt, lai pēc tam uzturētu visu šo teritoriju kārtībā, vairākas reizes gadā, pļaujot zāli visā nepieciešamajā platībā, papildu nepieciešami ap desmit miljoniem gadā.