No Jordan botām par 230 eiro līdz lietotām kedām par 3 eiro, no košas Marimekko mugursomas par 220 eiro līdz vecākās māsas nonēsātai, mazliet padilušai somai. Summas, ko vecāki tērē, lai sagatavotu savas atvases skolai, būtiski atšķiras - ne vien atkarībā no bērna vecuma un ģimenes rocības, bet arī reģiona un ambīcijām.