Stājies spēkā spriedums, kas par nepatiesas liecības sniegšanu paredz 3500 eiro naudas sodu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments ir atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar to ir stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums, ar kuru kādam apsūdzētajam piespriests 3500 eiro naudas sods par apzināti nepatiesas liecības sniegšanu, aģentūru LETA informēja AT.