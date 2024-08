Telefonkrāpnieki mainījuši taktiku programmu izvēlē, secina policija

Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde secinājusi, ka, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir novērojams krāpšanu un to mēģinājumu skaita pieaugums, kā rezultātā pieaudzis arī cietušajiem radīto zaudējumu apmērs. Laikā no šā gada 1.janvāra līdz 9.augustam policijā saņemta informācija no cietušajiem, kuriem telefonkrāpnieki kopumā izkrāpuši apmēram 5,43 miljonus eiro.

Krāpnieki piedāvā "palīdzību" un aicina instalēt attālinātās piekļuves programmatūras. Šāda programma ļauj piekļūt datoram un kontrolēt to no citas ierīces, izmantojot internetu. Programmas nodrošina tādas funkcijas kā ekrāna koplietošana, failu pārsūtīšana un tālvadība, padarot to noderīgu tādu uzdevumu veikšanai kā attālināts tehniskais atbalsts, tiešsaistes sadarbība un piekļuve failiem vai programmatūrai no citas vietas.