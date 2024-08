Tiesa noraida tēva pieteikumu par atļauju bērnam doties uz Krieviju

No Rīgas autoostas pasažieri joprojām var doties uz Maskavu, Sanktpēterburgu un Pleskavu, lietā arī nav neviena pierādījumu, kas liecinātu par to, ka pieteicējam, kurš ir Latvijas pilsonis, bijusi vēlme izbraukt no Latvijas un dzīvi citā valstī, kā arī nav neviena apliecinājuma, ka viņš neatvedīs bērnu atpakaļ mātei, bija teikta pārsūdzībā.