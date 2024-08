Trešo reizi apbalvos ceļu satiksmei drošākās pašvaldības

Saskaņā ar CSDD datiem par pagājušo gadu, ceļu satiksmes negadījumos tika ievainoti 4180 cilvēki, no kuriem 1859 bija mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki. Smagi ievainoto skaits, salīdzinot ar 2022. gadu, samazinājās par 47 cilvēkiem, līdz 382, no kuriem 178 bija mazaizsargātie satiksmes dalībnieki. Bojā gājušo skaits palielinājās par 27 cilvēkiem, sasniedzot 142, no kuriem gandrīz puse jeb 66 bija mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki.