Kuzikovs skaidro, kādēļ pametis "Delfi" valdes priekšsēdētāja amatu

AS "Delfi" valdes priekšsēdētāja amatu nesen atstājušais Konstantīns Kuzikovs.

AS "Delfi" valdes priekšsēdētāja amatu nesen atstājušais Konstantīns Kuzikovs sociālajā tīklā "LinkedIn" savu aiziešanu no šī posteņa skaidro ar centieniem izvairīties no "status quo" vadītāja un atkarīga valdes locekļa slazda.