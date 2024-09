No Gārfīlda līdz Runcim zābakos! Pasaulē populārākie animācijas kaķi

5. Kaķis cepurē no animācijas "Dr. Seuss"

6. Češīras kaķis no animācijas "Alise Brīnumzemē"

Češīras kaķis, iespējams, ir viens no slavenākajiem multfilmu kaķiem pasaulē, un visi zina par tā muļķīgajiem padomiem un īpaši plato smaidu. Gadu gaitā ir bijušas daudzas Češīras kaķa versijas. Grāmatā tas ir parastais pelēkais sētas kaķis, savukārt Disneja filmā - ar rozā un purpursarkanām svītrām.

7. Hello Kitty no animācijas "Hello Kitty".