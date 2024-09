Noskaties Ropažu novada dome noskatījusi ekskluzīvu savrupmāju jaunam bērnudārzam

saka Ropažu novada domes deputāts Gundars Jankovs (LZS), kurš ir viens no tiem, kas nepiekrīt šādai pašvaldību naudas ieguldīšanai.

Pēc Jankova domām, prātīgākais būtu grezno savrupmāju izsolīt. Taču pašvaldība pati to darīt nevar. Kā “de facto” atbildēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā, likums paredz, ja konfiscētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkcijām, tad tas jāatgriež atpakaļ valstij. Bet no domes deputāta Salenieka teiktā var secināt, ka dome no šāda īpašuma tāpat vien negrib atteikties.